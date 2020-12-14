Son Dakika | Küresel elektrik talebi bu yıl salgın nedeniyle tarihi düşüş yaşayacak - Son Dakika

Son Dakika | Küresel elektrik talebi bu yıl salgın nedeniyle tarihi düşüş yaşayacak

14.12.2020 09:33
Son Dakika | Küresel elektrik talebi bu yıl salgın nedeniyle tarihi düşüş yaşayacak, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Küresel elektrik talebi bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 2 azalacak ve son 50 yılın en büyük düşüşünü yaşayacak.

Küresel elektrik talebi bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 2 azalacak ve son 50 yılın en büyük düşüşünü yaşayacak.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yıl ilk kez yayımladığı Elektrik Piyasası Raporu'na göre, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalar bu yıl sonu itibarıyla ekonomik büyümede yüzde 4,4 gerilemeye neden olacak.

Ekonomik büyümenin en önemli parametrelerinden olan elektrik talebinde de Kovid-19 nedeniyle azalma görülecek. Bu kapsamda, bu yıl küresel elektrik talebi geçen yıla göre yüzde 2 azalarak son 50 yıldaki en büyük şoku yaşayacak.

Salgının ekonomi ve elektrik talebine etkisi, 2009'daki finansal krizin etkilerinden daha derin olacak. 2009'daki finansal krizi sonrasında ekonomi yüzde 0,1 gerilerken, elektrik talebi de bu dönemde yüzde 0,6 düşmüştü.

Elektrik talebindeki en büyük düşüş yüzde 4 ile Avrupa'da görülecek. İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'daki karantina uygulamaları kıtadaki elektrik düşüşünde etkin rol oynayacak. Dünya elektrik talebinin yüzde 48'ini oluşturan Asya Pasifik bölgesinin elektrik talebi ise Çin'in elektrik talebindeki yüzde 2 büyümeye bağlı olarak yatay seyredecek.

Küresel elektrik tüketiminin yüzde 28'ini tek başına oluşturan Çin, bu yıl elektrik talebi artan tek ülke olacak. ABD'nin bu dönemdeki elektrik talebi ise yüzde 3,6 ve Rusya'nın yüzde 3 azalacak.

Dünya nüfusunun 6'da 1'ini oluşturan Afrika'nın elektrik talebinde bu yıl geçen yıla göre yüzde 2 düşüş beklenirken, Orta Doğu'nun elektrik talebinde belirgin bir fark görülmeyecek.

Sadece temiz kaynaklardan elektrik üretimi artacak

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik bu yıl geçen yıla göre yüzde 7 büyüyecek.

Kömürden elektrik üretimi yüzde 5 ile bugüne kadarki en büyük düşüşünü yaşayacak ve 2012'deki seviyelerine geri dönecek. Nükleerden elektrik üretimi söz konusu dönemde yüzde 4, doğal gazdan üretimi ise yüzde 2 azalacak.

Bu kaynakların elektrik üretimindeki azalma karbon emisyonlarının da bu yıl yüzde 5 düşmesini sağlayacak.

Çin ve Hindistan talepteki toparlanmaya öncülük edecek

Küresel ekonominin 2021'de toparlanmaya başlamasıyla elektrik talebi de yüzde 3 büyüme gösterecek. Talepteki büyümede Çin ve Hindistan başta olmak üzere gelişen ekonomiler etkili olacak.

Bu yıl yüzde 28 seviyesinde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı 2021'de yüzde 29'a yükselecek. Kömürden elektrik üretimi bu yıl düşüşe geçse de gelecek yıl yaklaşık yüzde 3 artacak.

Nükleerden elektrik üretimi ise Fransa ve Japonya'daki toparlanmayla Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni kapasitelerin devreye girmesiyle gelecek yıl yüzde 2,5 artış gösterecek. Gelişen ekonomilerde fosil kaynaklardan üretimin artmasıyla elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar 2021'de yüzde 2 artacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Fransa, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Küresel elektrik talebi bu yıl salgın nedeniyle tarihi düşüş yaşayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi         
09:43
Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü         
09:27
Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı         
09:21
Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor         
09:15
Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar         
09:02
Dolandırıcıların yeni tuzağı! Tapuda 'dublör' kullanıp milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar Dolandırıcıların yeni tuzağı! Tapuda 'dublör' kullanıp milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar         
08:36
Manisalı üreticilerin kuru üzüm ihracatı salgına rağmen 500 milyon doları aştı Manisalı üreticilerin kuru üzüm ihracatı salgına rağmen 500 milyon doları aştı         
08:22
Kısıtlamayı hiçe sayan sürücü, polise yapmadığını bırakmadı: Bana takıntısı var Kısıtlamayı hiçe sayan sürücü, polise yapmadığını bırakmadı: Bana takıntısı var         
07:52
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 10:26:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Küresel elektrik talebi bu yıl salgın nedeniyle tarihi düşüş yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei