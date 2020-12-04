Son dakika! Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika

Son dakika! Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

04.12.2020 09:15
Son dakika! Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki veriler yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacak.

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki veriler yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler, salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketleri ve makroekonomik veriler piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Pfizer'ın 2020'de dağıtmayı planladığı aşı miktarında tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle kesintiye gitme kararı aldığı haberleri piyasalardaki risk algısını artırırken, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin iyimserlik devam ediyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a pakete ilişkin görüşme çağrısında bulunarak hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık paketin görüşmelerin temelini oluşturabileceğine işaret etmişti.

McConnell ise yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu belirterek, ilk etapta daha dar kapsamlı bir pakete odaklanılabileceğini söyledi.

Öte yandan dün ABD'de açılanan verilere göre Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi kasımda aylık 0,7 puan azalışla 55,9 değerini alarak 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü faaliyetlerindeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu gelişmelerle, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi gerilemeye devam ederek, 90,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise Brexit müzakereleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Artan Kovid-19 vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirler nedeniyle Avrupa Merkez Bankası ve hükümetlere yönelik teşvik beklentileri de devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2176'ya çıktı. Böylece bu hafta paritenin artışı yüzde 1,5'i geçti.

Asya tarafında, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tekrar artması ve bazı yaptırım kararları sonrası bugün piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Asya piyasalarında petrol fiyatları ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı sonrası yüzde 2 yükseldi.

OPEC+ tarafından mevcut durumda uygulanan günlük 7,7 milyon varillik üretim kesintisi ocak ayı itibarıyla 7,2 milyon varile düşürüldü. Açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere gelecek ay itibarıyla her ay düzenli olarak toplanacağı ve üretim artışının günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde belirleneceği kaydedildi.

Karar sonrası Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 49,7 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün açıklanan kasım ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin ardından 1.315 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1.330,85 puandan tamamladı. Dün Bakan Elvan'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçerek, yüzde 1,1 azalışla 7,7755'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8070 seviyesinde işlem görüyor.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, kasım enflasyonunun, gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini anımsatarak, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri ve reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise ABD'nin kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru

16.30 ABD, kasım ayı istihdam raporu

18.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri

Amerika Birleşik Devletleri, Yatırımcı, İstihdam, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İki hafta önce doğum yapan Merve Aydın, koronavirüse yakalandı Koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı Meteoroloji uyardı! 6 kente sağanak yağış geliyor Kombide yaşanan patlama bir aileyi sokağa döktü! Çocuklar yaşananları korku dolu gözlerle izledi Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldürmüştü! Tutuklanmasına karar verildi Bill Gates'in insanlara çip takmak için koronavirüs salgınını kullandığı iddiası yalanlandı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü Çin aşısıyla ilgili spekülatif yorumlara Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan tepki: Araba değil bu
10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı 10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı         
09:09
Burak Yılmaz, attığı iki golle Lille'e muhteşem geri dönüşle galibiyeti getirdi Burak Yılmaz, attığı iki golle Lille'e muhteşem geri dönüşle galibiyeti getirdi         
08:42
Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor         
07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti         
05:53
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var         
01:05
Korona olduğunu öğrenince cinnet getirdi! Önce sarhoş oldu, ardından camide camları parçaladı Korona olduğunu öğrenince cinnet getirdi! Önce sarhoş oldu, ardından camide camları parçaladı         
00:31
Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drente, iflas etti Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drente, iflas etti         
23:53
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı         
22:21
Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu         
22:17
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası         
20:55
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar         
16:58
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 09:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei