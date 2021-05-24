Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkenin yeni verilerini ve yeniden açılış planıyla ne derece ilişkili olduğunun analiz edildiğini belirtirken, Avrupa Komisyonu'nun Ticaret'ten sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ise parasal ve mali desteğin "çok çabuk" çekilmesi konusunda uyarı yaptı.

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki