Son dakika... Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı - Son Dakika

Son dakika... Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı

18.12.2020 08:59
Son dakika... Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerle haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerle haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizlikler, piyasalar üzerinde baskıya neden olsa da hükümetlerin destekleme paketlerine ilişkin beklentiler iyimserliğin sürmesini sağlıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 75 milyonu aşarken, birçok ülke daha sıkı tedbirlerle salgının yayılmasını kontrol altına almaya çalışıyor. Dün, Hollanda, Belçika ve Almanya'da en yetkili ağızlardan "evde kalın" çağrısı yapılırken, İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin, koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile 24-27 Aralık ve 31 Ocak-3 Ocak döneminde bütün ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracak ülke genelinin "kırmızı bölge" ilan edilmesini öngören tedbirleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

ABD'de vaka sayısının 17 milyonu aşmasına karşın New York borsasının dün destek paketine ilişkin iyimserliği fiyatladığı görüldü. Destek paketi ve bütçeye ilişin görüşmeler devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmelerde "ilerleme" kaydedildiğini dile getirdi. Taraflar 900 milyar dolarlık destek paketi üzerinde anlaşmaya yaklaşırken, paketin içeriğinde Amerikan vatandaşlarına yönelik 700 dolara yakın doğrudan desteğin de yer alacağı belirtildi.

Bu gelişmelerle, dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklenmedik şekilde artarak 885 binle eylülden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Böylece endeksler tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirse de bugün vadeli işlemlerde ortalama yüzde 3 düşüşle işlem görüyor.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde enflasyon kasımda yıllık yüzde eksi 0,3 ile beklentiler seviyesinde kalırken, Avrupa Birliği Konseyi, 1 trilyon 74 milyar avroluk 2021-2027 bütçesini onayladı.

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda para politikasında bir değişiklik yapmaması sonrası Asya borsalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Dün dolardaki değer kaybının desteğiyle yüzde 1'in üzerinde değer kazanan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.880 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün rekorlarına devam eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak 1.399,36 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise düşüş eğilimini dün de devam ettirerek yüzde 1,25 azalışla 7,7054'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar

12.00 Almanya, aralık ayı Ifo endeksleri

14.30 Türkiye, TCMB'nin beklenti anketi

Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı: Gece gündüz demeden beni arayacaksınız Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak         
08:12
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi         
00:23
Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı         
23:13
Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu         
22:49
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te         
19:49
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu         
19:13
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 09:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei