Son dakika... Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika

Son dakika... Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

14.04.2021 09:11
Son dakika... Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor, System.String[]

Son dakika haber: Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili gelişmeler ve salgın nedeniyle alınan tedbirlerle karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili gelişmeler ve salgın nedeniyle alınan tedbirlerle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de Johnson & Johnson'ın ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının kullanımına ara verilmesi, salgının seyri ve aşıların güvenilirliği konusundaki soru işaretlerini artırsa da piyasalara etkisinin sınırlı kaldığı görüldü.

Öte yandan, yatırımcıların odağında bulunan ABD'nin enflasyon verisi dün açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artarak beklentilerin hafif üzerine çıktı. Ülkede aylık enflasyon Ağustos 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterirken, yıllık enflasyon da Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. TÜFE'nin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,5 artması bekleniyordu.

Enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye geriledi. Analistler, tahvil piyasasında enflasyonun çok daha hızlı artabileceği endişelerinin şimdilik ortadan kalkması ve tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ile alımların güçlendiğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artarak kapanış rekorunu 4.141 puana taşıdı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,05 değer kazandı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD'de Goldman Sachs, JPMorgan ve Wells Fargo gibi büyük bankaların ilk çeyrek finansal sonuçları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 5,9 puan azalarak 70,7 puana geriledi. İngiltere'de sanayi üretimi beklentileri aşarken, geçici GSYH şubatta önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

Veriler sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise ABD'nin enflasyon verisi sonrası artış eğiliminin ivme kazanması ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,1967'ye çıktı.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin şubatta yüzde 8,5 gerileyerek beklentilerin altında kalması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 29.620 seviyesine indi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Dün yüzde 0,7 artışla 1.745 dolara çıkan altının ons fiyatı ise bugün 1.740-1.750 bandında dalgalı seyrediyor.

Yurt içinde, dün 1.350 seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kazancıyla 1.378,37 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece üst üste 5 günlük düşüş eğilimini sonlandırdı. Dün yüzde 0,5 azalışla 8,1196'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1250 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak bankaların finansal sonuçları ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ile Fed başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 1.340 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

Amerika Birleşik Devletleri, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eline aldığı tağra ile hem sevgilisini hem de arkadaşını yaraladı Eline aldığı tağra ile hem sevgilisini hem de arkadaşını yaraladı Bitcoin 64 bin doları aşarak rekor tazeledi Bitcoin 64 bin doları aşarak rekor tazeledi Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın ortalığı birbirine kattı Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın ortalığı birbirine kattı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Acı ama gerçek! Brezilya'da, korona nedeniyle ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı Acı ama gerçek! Brezilya'da, korona nedeniyle ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var

Son Dakika Haberleri
09:31 Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı         
09:32
2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı 2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı         
09:04
12 yıllık polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrumunda beylik tabancasıyla intihar etti 12 yıllık polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrumunda beylik tabancasıyla intihar etti         
09:00
AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir         
08:43
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Pes dedirten görüntü! 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi Pes dedirten görüntü! 12 kişi yangında mahsur kaldı, o ağzında sigarayla olan biteni görüntüledi         
04:05
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım         
23:04
Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı         
22:31
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar         
21:11
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 09:36:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei