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Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika

Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor

05.08.2021 09:01
Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor, System.String[]

Son dakika haberi: Küresel piyasalar devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı takip edilecek.

Küresel piyasalar devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı takip edilecek.

Dünya genelinde dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktivitenin genişlemeye devam ettiğine ancak artış hızının yavaşladığına işaret etti.

Yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesi dün yayımlanan ADP özel sektör istihdamının 330 bin kişi artmasına karşın beklentilerin belirgin bir şekilde artması dikkati çekerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edildi.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, dün katıldığı bir etkinlikte, Fed'in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti. Fed'in varlık alımlarını azaltma sürecine doğru ilerlediğini aktaran Clarida, bu konuda sürprize yer bırakmadan iletişimin sağlanacağını vurguladı.

Bu gelişmeler ve ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin temmuzda 64,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,92 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,46 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise sınırlı yükselişle yüzde 1,2 sınırına çıktı.

Avrupa tarafında, bugün gerçekleştirilecek BoE'nin toplantısı öncesinde dün borsalarda pozitif bir görünüm izlendi. Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda yüzde 1,5 artsa da beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI Almanya'da 61,8'e, Avro Bölgesi'nde 59,8'e geriledi.

Kovid-19 salgınında delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmesine karşın dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Bugün Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1.413,80 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,8 artışla 8,4785'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4920 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve Kovid-19 salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri sınırladığını belirterek, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının takip edileceğini dile getiren analistler, BoE'nin yüzde 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, karar metninde gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, England, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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