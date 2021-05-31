Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.423,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.423,09 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 artarken, holding endeksi yüzde 0,20 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, alıcılı bir seyir izlediği geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,50 değer kazancıyla 1.422,06 puandan tamamladı.

Analistler, Asya'da beklentilerin altında kalan makro ekonomik verilerle artan satış baskısına karşın yurt içi piyasaların açılışında, bugün açıklanacak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisi öncesi alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere'de bugün piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağını, veri gündeminde yurt içinde GSYH ve Almanya'da enflasyonun öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu, yükseliş eğiliminin ivme kazanabilmesi için 1.440 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini bildirdi.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 6,4 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.