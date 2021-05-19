Son Dakika | Küresel ticaret 2021'in ilk çeyreğinde Asya ihracatıyla toparlandı - Son Dakika

Son Dakika | Küresel ticaret 2021'in ilk çeyreğinde Asya ihracatıyla toparlandı

19.05.2021 12:58
Son Dakika | Küresel ticaret 2021'in ilk çeyreğinde Asya ihracatıyla toparlandı, System.String[]

Son dakika habere göre Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin Doğu Asya'da artan ihracatın etkisiyle yılın birinci çeyreğinde 2020'nin aynı çeyreğine göre yüzde 10 arttığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin Doğu Asya'da artan ihracatın etkisiyle yılın birinci çeyreğinde 2020'nin aynı çeyreğine göre yüzde 10 arttığını bildirdi.

UNCTAD, 2021'in ilk çeyreğine ilişkin küresel ticaret verileri raporunu açıkladı. Buna göre, küresel ticaret ilk çeyrekte yüzde 10 artarak rekor bir toparlanma yaşadı.

Küresel ticaretin mal ticareti öncülüğünde 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artarak toparlandığı vurgulanan raporda, özellikle Doğu Asya ekonomilerinin Kovid-19'un yayılmasını azaltmada erken başarılarının, ekonomik olarak daha hızlı toparlanmalarına ve Kovid-19 ile ilgili ürünlere yönelik küresel talepten yararlanmalarını sağladığı belirtildi.

Raporda "maske, ventilatör, dezenfektan ve aşı malzemeleri gibi Kovid-19 ile ilgili ürünlerin küresel ticaretinin ilk çeyrekte güçlü kaldığı " ifadesine yer verildi.

Raporda, 2021 yılının ilk çeyreğinde mal ticaretinin değerinin salgın öncesi seviyeden daha yüksek olduğuna vurgu yapılarak küresel hizmet ticaretinin ortalamanın önemli ölçüde altında kaldığı ifade edildi.

UNCTAD'ın raporunda, ilk çeyrekte küresel ticaretteki toparlanmanın "düzensiz" olduğuna vurgu yapılarak, bunun gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin olduğu ifade edildi.

Büyük ekonomilerin çoğunda ticaretin hala 2019 ortalamasının atlında kaldığına yer verilen raporda, küresel ticarette Çin, Hindistan ve Güney Afrika'nın 2021'in ilk çeyreğinde diğer büyük ekonomilerden nispeten daha iyi durumda olduğu belirtildi.

Rapora göre, Kovid-19'un dünyada ilk ortaya çıktığı yer olarak bilinen Çin'in ihracatı salgın öncesi seviyelere göre güçlü artış kaydetti. Buna karşılık, Rusya'dan yapılan ihracat 2019 ortalamasının oldukça altında kaldı.

Küresel ticaret 2. çeyrekte 6,6 trilyon dolara ulaşacak

Raporda, UNCTAD'ın küresel ticarette toparlanmanın 2021'in ikinci yarısında ivme kazanarak devam etmesini beklediğine yer verildi.

UNCTAD, küresel mal ve hizmet ticaretinin değerinin 2021'in 2. çeyreğinde 6,6 trilyon dolara ulaşacağı tahmininde bulundu.

UNCTAD'nın raporunda, 2021'de küresel mal ticaretinin 2020'nin en düşük noktasından yaklaşık yüzde 16' yüksek olacağı tahmini yapılırken, bu olumlu tahminin, büyük ölçüde Kovid-19 kısıtlamalarının azaltılmasına ve destekleyici makroekonomik ve mali koşullara bağlı olduğuna vurgu yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Doğu Asya, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Küresel ticaret 2021'in ilk çeyreğinde Asya ihracatıyla toparlandı - Son Dakika


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