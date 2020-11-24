Son dakika: KÜRSAD'dan ihtiyaç sahibi 1071 çocuğa mont yardımı - Son Dakika

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) "Canlar Üşümesin" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 1071 çocuğa mont yardımında bulundu.

KÜRSAD Genel Başkanı Mustafa Çakar, yaptığı açıklamada, ülkenin geleceği olan çocuklar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Canlar Üşümesin" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle alınan 1071 montu şehit, gazi çocuklarının yanı kanser tedavisi görenlere verdiklerini ifade eden Çakar, desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.