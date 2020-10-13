Son dakika: Kurt Gölü eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor - Son Dakika

Son dakika: Kurt Gölü eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor
13.10.2020 11:15
Son dakika gelişmesine göre TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Kurt Gölü, eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor.
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Kurt Gölü, eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kızılcaören beldesinin güneybatısında yer alan Kurt Gölü, doğası ve manzarası ile ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Çevresi yetişkin çam ormanlarıyla kaplı göl, vatandaşlar tarafından mesire ve piknik alanı olarak kullanılıyor. Doğal güzelliği ve temiz havası sebebiyle çevre ilçe ve illerden birçok vatandaşın ziyaret ettiği göl, dronla havadan da görüntülendi.
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