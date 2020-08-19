Son dakika! Kurtuluş Savaşından kalma sıhhiye çantası ilgi topluyor - Son Dakika

Dünyanın dört bir yanından toplanan antika malzemelerin sergilendiği dükkanda bulunan Kurtuluş Savaşından kalma sıhhiye çantası ve tüfek herkesin ilgi odağı haline geldi.

Dünyanın dört bir yanına giderek antika malzemeleri toplayan 45 yaşındaki Hakan Turan, bu eserleri İznik ilçesindeki dükkanında sergiliyor. Bu eşyaların özellikle turistlerden rağbet gördüğünü ifade eden Turan, Kurtuluş Savaşından kalan sıhhiye çantası ve tüfeğin ise ayrı bir değeri olduğunu söyledi. Üzerine Dürk bayrağı işlenen ve kan izlerinin olduğu sıhhiye çantası görenleri hayrete düşürüyor. Aynı zamanda yine savaştan kalma bir tüfek de sergileniyor.

Turan, "Her bir yanı Türk bayrağı ile bezenmiş. Aslında bunu önemli kılan üzerinde bulunan şehitlerimizin kanları. Gerçekten manevi değeri çok yüksek. Bu çanta bize İznik'in yüksek kesiminde bulunan bir köyden geldi. Bana veren kişi ise bu çantanın İstiklal Harbinde bulunan dedesine ait olduğunu ifade etti. Savaştan sonra köyüne giden dedesine ait bir bavulun içinden bulmuşlar. Kurtuluş Savaşından kalma silahı da sergiliyoruz" dedi. - BURSA