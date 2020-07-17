Son Dakika: Kurulan şirket sayısı yüzde 179,12 arttı - Son Dakika

Son Dakika: Kurulan şirket sayısı yüzde 179,12 arttı

Son dakika haberi... Haziran ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 179,12 artış oldu.

Haziran ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 179,12 artış oldu.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılı Haziran ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Haziran ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 179,12 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 112,96 kurulan kooperatif sayısı yüzde 200 oranında arttı. Kapanan şirket sayısında yüzde 116,76 kapanan kooperatif sayısı yüzde 350 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,18 oranında artış yaşandı.


2020 yılı Haziran ayında, 2019 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 109,34 kurulan kooperatif sayısı yüzde 115,79 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 194,61 oranında arttı.


Aynı ayda, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 55,09 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 62,38 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 53,85 oranında azalış oldu.


2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında yüzde 9,45 kurulan kooperatif sayısında yüzde 15,13 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,79 oranında artış gözlendi.


Bu dönemde 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 4,23 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 17,73 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,27 oranında azalış gözlendi. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Kurulan şirket sayısı yüzde 179,12 arttı - Son Dakika Ekonomi
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