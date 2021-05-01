Son dakika: Kurum: "Sadece Elazığ'ımızda biten konut sayısı 11 bin bağımsız bölümü aşmıştır" - Son Dakika

Son dakika: Kurum: "Sadece Elazığ'ımızda biten konut sayısı 11 bin bağımsız bölümü aşmıştır"
01.05.2021 15:27
Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sürsürü mahallesindeki deprem konutları alanında incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sürsürü mahallesindeki deprem konutları alan incelemesinin...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sürsürü mahallesindeki deprem konutları alanında incelemelerde bulunması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması
ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sürsürü mahallesindeki deprem konutları alan incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu. (1)
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