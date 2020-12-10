Son Dakika | Bakan Kurum, Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Kurum, Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti

10.12.2020 15:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre Program sonrası toplu fotoğraf çekilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fidan dikmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fidana can suyu vermesi ANKARA -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Akyurt Millet Bahçesinde "ilk fidanların dikileceği" programa katıldı.

Program sonrası toplu fotoğraf çekilmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fidan dikmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fidana can suyu vermesi ANKARA -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Akyurt Millet Bahçesinde "ilk fidanların dikileceği" programa katıldı. (4)

Son Dakika | Bakan Kurum, Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti
Son Dakika | Bakan Kurum, Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti
Son Dakika | Bakan Kurum, Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti
Son Dakika | Bakan Kurum, Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti

Nevzat Ceylan, Vasip Şahin, Ömer Bulut, Hilal Ayık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Kurum, Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti - Son Dakika


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