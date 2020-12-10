Son Dakika | Bakan Kurum, Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti
10.12.2020 15:55
Edinilen son dakika gelişmesine göre Program sonrası toplu fotoğraf çekilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fidan dikmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fidana can suyu vermesi ANKARA -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Akyurt Millet Bahçesinde "ilk fidanların dikileceği" programa katıldı.
Program sonrası toplu fotoğraf çekilmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fidan dikmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un fidana can suyu vermesi ANKARA -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Akyurt Millet Bahçesinde "ilk fidanların dikileceği" programa katıldı. (4)
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