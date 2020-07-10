Son Dakika: Kurum: "(Sosyal konut projeleri) Hızlı bir şekilde projelerimizi, inşaatlarımızı yapıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika: Kurum: "(Sosyal konut projeleri) Hızlı bir şekilde projelerimizi, inşaatlarımızı yapıyoruz"
Son dakika güncel haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (3)
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10.07.2020 23:19:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Kurum: "(Sosyal konut projeleri) Hızlı bir şekilde projelerimizi, inşaatlarımızı yapıyoruz" - Son Dakika