Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah tamiri yapan iş yerlerine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah tamiri yapan iş yerlerine operasyon: 4 gözaltı

22.10.2020 18:57

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta 4 ayrı silah bakım ve tamirhanesinde yapılan aramada 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta 4 ayrı silah bakım ve tamirhanesinde yapılan aramada 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri meydana gelmesi muhtemel olayların önüne geçmek için ruhsatsız silah operasyonu yaptı. Ateşli silahla yaralama ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla silah tamir ve bakım yerleri takibe alındı. İl merkezinde bulunan 4 ayrı silah tamiri yapan işyerinde eş zamanlı arama yapan polis ekipleri 1 adet ruhsatsız el yapımı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tam otomatik pompalı tüfek ele geçirdi. Ekipler, 2 adet ruhsatsız yarı otomatik pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca sürgüsü ve çok sayıda kayıt dışı fişek ele geçirildi.

Şüpheliler S.K., R.Y., Z.Y ve E.G.'ye adli işlem başlatıldı. 4 şahıs işlemleri için emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah tamiri yapan iş yerlerine operasyon: 4 gözaltı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah tamiri yapan iş yerlerine operasyon: 4 gözaltı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah tamiri yapan iş yerlerine operasyon: 4 gözaltı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah tamiri yapan iş yerlerine operasyon: 4 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah tamiri yapan iş yerlerine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

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