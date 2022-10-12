Son Dakika | Kurutma silolarında yangın - Son Dakika
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Son Dakika | Kurutma silolarında yangın

12.10.2022 17:57
Son Dakika | Kurutma silolarında yangın

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandrma ilçesinde Aksakal kırsal mahallesinde ayçiçeği kurutma silolarında çıkan yangına İtafiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Balıkesir'in Bandrma ilçesinde Aksakal kırsal mahallesinde ayçiçeği kurutma silolarında çıkan yangına İtafiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Aksakal mahallesinde ayçiçeği kurutma silo makinelerinin uzun süre çalışmasından kaynaklı aşırı ısınma sebebi ile silolarda yangın meydana geldi. Alevleri görenlerin İtfaiye ekiplerine haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının depolara sıçramasına engel olarak alevler büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından kurutma silo makinelerinin kullanılmaz hale geldiği görüldü. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kurutma silolarında yangın - Son Dakika

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