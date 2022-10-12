Edinilen bilgiye göre, Aksakal mahallesinde ayçiçeği kurutma silo makinelerinin uzun süre çalışmasından kaynaklı aşırı ısınma sebebi ile silolarda yangın meydana geldi. Alevleri görenlerin İtfaiye ekiplerine haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının depolara sıçramasına engel olarak alevler büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından kurutma silo makinelerinin kullanılmaz hale geldiği görüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Kurutma silolarında yangın - Son Dakika

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