Son dakika: Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı

10.01.2021 18:21
Son dakika: Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde dağıtıma çıkan kuryenin motosikletini çalan ve sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dağıtıma çıkan kuryenin motosikletini çalan ve sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Aydın merkez Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 210 sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde aperatif yemek kuryesi olarak çalışan Y.Ö. 210 sokak üzerindeki bir apartmana sipariş teslim etmek için girdi. Apartmandan çıktığında elektrikli bisikletinin çalındığını fark eden Y.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeyi yaparak Y.Ö.'yü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Bölgede araştırma yapan Motosikletli Polis Timleri Orta Mahalle 203 sokakta durumundan şüphelendikleri elektrikli bisikletli bir şahsı durdurdu. Yapılan incelemede elektrikli bisikletin yarım saat önce çalınan bisiklet olduğu anlaşılarak bisiklet üzerindeki şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Son dakika: Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı
Son dakika: Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı

Efeler, Aydın, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı         
18:03
Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!         
17:52
Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı         
17:34
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz         
15:53
Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 18:36:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei