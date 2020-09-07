Son dakika... Kuşadalı Çanakkale Şehitleri'nin isimleri Kahramanlar Parkı'nda yaşatılacak - Son Dakika

Son dakika... Kuşadalı Çanakkale Şehitleri'nin isimleri Kahramanlar Parkı'nda yaşatılacak

Son dakika gündem haberine göre Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Kahramanlar Parkı, Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde düzenlenen bir törenle açıldı.

Son dakika... Kuşadalı Çanakkale Şehitleri'nin isimleri Kahramanlar Parkı'nda yaşatılacak, System.String[]

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Kahramanlar Parkı, Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde düzenlenen bir törenle açıldı. Çanakkale savaşında yaşamını yitiren Kuşadalı şehitlerinin anısını yaşatmak amacıyla projelendirilen parkta yer alan Kahramanlar Anıtı'nın üzerinde 85 şehidin isimleri yer alıyor.

Kente yeni park alanları kazandırmak için aralıksız çalışan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kuşadalı Çanakkale şehitlerinin isimlerini ölümsüzleştirmek amacıyla "Kahramanlar Parkı" adıyla yeni bir park alanını Kuşadası'na kazandırdı. Alacamescit Mahallesi'nde yer alan Adalızade Mezarlığı'nın karşısındaki 1200 metrekarelik alan üzerinde yapımı tamamlanan parkta Çanakkale Savaşlarında yaşamını yitiren 85 Kuşadalı şehidin isimlerinin yazılı olduğu bir anıt ile elinde Türk bayrağı taşıyan bir asker heykeli yer alıyor. Çocuk oyun grubu, oturma grubu ve yürüyüş yollarının da bulunduğu park Kuşadası'nın kurtuluş günü olan 7 Eylül tarihinde düzenlenen bir törenle açıldı. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Kahramanlar Parkı'nın açılışında konuşan Kaymakam Sadettin Yücel, Türkiye gibi güzel bir vatan için canlarını ortaya koyan şehitleri anmanın milli bir görev olduğunu belirterek "Tarihin tekerrür etmemesi içen milli değerlerimizi olması gerektiği biçimde hatırlamamız büyük önem taşımaktadır. Bizim örf ve adetlerimizde şehitlik insanoğlunun ulaşabileceği en üst makamlardan birisidir. Bu mertebeye ulaşmış tüm şehitlerimizi gerek böyle mekanlarda gerek yüreklerimizde ve vicdanlarımızda yaşatmak da milli bir görevdir. Bu noktada başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm şehitlerimize ve gazilerime hürmetlerimizi sunuyoruz. Bu park ve çalışmaya emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek yaşatılmasına aracılık edeceğini inanıyorum" dedi.

Park, Kahramanlar Anıtı ile taçlandı

Kahramanlar Parkı'nın açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadamızın kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde kente şehitlerin anısını yaşatacak ve isimlerini ölümsüzleştirecek bir park alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: " Bizler, "Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek" hedefiyle çıktığımız bu yolda bir buçuk yılımızı geride bıraktık. Bu süreç içerisinde bir yandan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da sizlere eksiksiz bir biçimde hizmet etmeyi sürdürdük. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen kentimizin en önemli ihtiyaçlarının başında yeşil alan ve parkların geldiğinin bilinci içerisinde bu konuya özel bir önem vererek kısa süre içerisinde Kuşadamıza modern ve estetik görünümleri ile dikkat çeken pek çok park alanı kazandırdık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından daha yeşil bir kent oluşturmak amacıyla yapılan parklarımız doğaya uygun tasarımları, peyzaj düzenlemeleri ve kent mobilyaları kadar taşıdıkları isimlerle de dikkat çekiyor. Topluma mal olmuş, kentimiz ve ülkemiz için önemli ve değerli isimleri parklarımızda yaşatarak ölümsüzleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda son bir yıl içerisinde yapımını tamamladığımız parklarımıza Kuşadası'nın ilk profesyonel futbolcusu olan Mehmet Alkışlı, Kuşadası sevdalısı yazar ve doktor Ali Alkış, beyincik erimesi hastalığı nedeniyle 4 yaşında hayatını kaybeden Aras Büyüktanır ve 2017 yılında yaşamını yitiren çocuk ve gençlik kitapları yazarı Muzaffer İzgü'nün isimlerini verdik. Ancak kentimizde, Çanakkale Savaşı'nda yaşamını yitiren 85 Kuşadalı şehidimiz bulunmasına rağmen, bu kahramanlarımızın anısını yaşatacak bir park olmadığını görmek bizi ziyadesiyle üzdü. Bu şehitlerimizi tek tek tespit ettik, mezar taşlarını fotoğrafladık ve ordudan da teyit ettirerek bu eksikliği gidermek için harekete geçerek "Kahramanlar" ismini taşıyan bu parkı projelendirdik. ve üzerinde 85 aziz şehidimizin isimlerinin yer aldığı Kahramanlar anıtı ile taçlandırdık."

Kuşadası'nın şehitlerini onurlandırmak ve isimlerini sonsuza kadar yaşatmak amacıyla tasarlanan Kahramanlar Anıtı'nın korunmasının önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yaşama geçirilen bu projeyi Kuşadalı bir mimarımız olan Erdoğan Elçi'nin desteği ile yaşama geçirdik. Elçi'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz yaptık, sizlere emanet ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Çanakkale, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kuşadalı Çanakkale Şehitleri'nin isimleri Kahramanlar Parkı'nda yaşatılacak - Son Dakika


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