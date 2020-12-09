Son dakika... Kuşadası Belediyesi'nde başvurular 15 gün içinde cevaplanıyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, yapı kullanım izin belgesi ve kentsel dönüşüm yıkım ruhsatı taleplerine mümkün olan en kısa süre içerisinde yanıt vermeye devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü 1,5 yıl içerisinde 1670 yapı kullanım izin belgesi ile 57 yanan ve yıkılan yapılar formu talebini olumlu yanıtlayarak başvuru sahiplerine belgelerini verdi.

Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, yapı kullanım izin belgesi taleplerini 2 hafta gibi kısa bir sürede yanıtlıyor. Yapı kullanım izin belgesi almak isteyen vatandaşların talepleri, eksik belge ya da kanunlara aykırı bir durum olmaması halinde en geç 15 gün içerisinde cevaplanıyor. Müdürlük, 1,5 yıl içerisinde kendilerine iletilen 2 bini aşkın yapı kullanım izin belgesi başvurusunun 1670'ni olumlu yanıtladı. Yerinde yapılan kontroller sonucunda ise 57 yıkım ruhsatı talebini onayladı. Ayrıca proje ve eklerine aykırı olmayan 74 binaya asansör ruhsatı düzenledi. Geçmişte yapı izin belgeleri ile ruhsatlarını alabilmek için aylarca beklemek zorunda kalan vatandaşlar, sürecin hızlanmasından son derece memnun kaldı. - AYDIN