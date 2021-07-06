Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 gram metamfetamin, 15 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İkiçeşmelik Mahallesindeki R.K'nin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda 15 gram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, Kadınlar Denizi Mahallesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda da 3 gram metamfetamin ele geçirdi.
Adreste bulunan E.S. ile B.E.P gözaltına alındı.
Hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S, cezaevine gönderildi.
Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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