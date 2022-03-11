Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

11.03.2022 18:42

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 760 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 760 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler tespit edilen hafif ticari aracı Kuştur uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Arthur"un da destek verdiği aramada ön koltuğun altına gizlenmiş halde 3 kilo 760 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli A.T.Ç. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

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PANELVANA GİZLENEN 3 KİLO 760 GRAM ESRARI 'ARTHUR' BULDU PANELVANA GİZLENEN 3 KİLO 760 GRAM ESRARI 'ARTHUR' BULDU Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi

Uyuşturucu, Kuşadası, Aydın, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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