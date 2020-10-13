Son dakika! Kuşadası'nda hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Kuşadası'nda jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında hırsızlık suçundan iki ayrı mahkeme tarafından aranan şüpheliyi yakaladı.

Kuşadası'nda jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında hırsızlık suçundan iki ayrı mahkeme tarafından aranan şüpheliyi yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Kirazlı yolunda yol emniyet ve kontrol devriyesi yapan Kuşadası Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan, Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile Menderes 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından aranan M.K. isimli şüpheliyi kimlik kontrolü sırasında yakaladı. Gözaltına alınan M.K. jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

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