Son dakika: KUŞADASI'NDA HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika: KUŞADASI'NDA HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

21.03.2022 12:16

Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Değirmendere Mahallesi'ndeki Kuşadası Sanayi Sitesi'nde kullanılmış beyaz eşyaların depolandığı hurdalıkta bugün saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, hurdalıktaki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede yayıldı. Hurdalıktan yükselen dumanlar ilçenin çok sayıda noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 1 kepçe ile müdahale edilen yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kepçe ve greyder yardımıyla yanan hurdaları kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KUŞADASI'NDA HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KUŞADASI'NDA HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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