Son dakika... Kuşadası'nda koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 otel ile 60 kişiye ceza - Son Dakika

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yapılan denetimlerde tedbirlere uyulmadığı belirlenen 5 otelin yönetimi hakkında idari işlem başlatıldı. Bu işletmelerde maske zorunluluğu ve diğer tedbirlere uymayan 60 kişiye ise toplam 190 bin 800 lira para cezası kesildi.

Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde ilçe genelindeki iş yeri, apart, otel ve eğlence mekanlarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde, 5 otelin yönetimi hakkında, koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapıldığı gerekçesiyle idari işlem başlatıldı. Bu otellerde maske zorunluluğu ve diğer tedbirlere uymayan 60 kişiye ise toplam 190 bin 800 lira para cezası kesildi.