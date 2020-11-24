Son dakika... Kuşadası'nda ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Son dakika haber: AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İhbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki eve dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 6 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ile 10 fişek ele geçirildi. D.K. ile R.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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