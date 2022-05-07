Son Dakika | Kuşadası'nda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kuşadası'nda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

07.05.2022 19:00
Son Dakika | Kuşadası'nda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Kuşadası ilçesinde düzenledikleri operasyonda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Kuşadası ilçesinde düzenledikleri operasyonda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası'nda aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi. 09 DH plakalı bir otomobil ile kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan ekipler yapılan hazırlık sonrası Kuşturda bulunan polis noktasında beklemeye başladı. Otomobili kontrollü bir şekilde durduran Aydın polisi, otomobilde yaptıkları aramada yarım kilo kristal olarak edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan S.Ç., V.K. ve Y.B., gözaltına alındı. Kuşadası adliyesine sevk edilen 3 kişiden S.Ç. ve V.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.B. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda plaj voleybolu için geri sayım Kuşadası'nda plaj voleybolu için geri sayım Kuşadası'nda tarihi çarşıların modern yüzü belirmeye başladı Kuşadası'nda tarihi çarşıların modern yüzü belirmeye başladı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kuşadası'nda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 19:13:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kuşadası'nda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement