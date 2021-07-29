Kuşadası'ndaki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 hırsızlık ile 2 gasp olayına karışan 12 şüpheliyi belirledi.
Ekipler, yaklaşık 15 saat süren operasyonda aralarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin de olduğu 12 kişiyi ikametlerinde gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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