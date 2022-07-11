Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kütahya'da apart dairede çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

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