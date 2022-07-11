Son dakika! Kütahya'da apart dairede çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika! Kütahya'da apart dairede çıkan yangında bir kişi öldü

11.07.2022 13:16
Son dakika! Kütahya'da apart dairede çıkan yangında bir kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde apart dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde apart dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi'ndeki apart daireden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede mutfak kapısının arkasında, dairede yalnız yaşayan Hüseyin Baki'nin (46) cansız bedeniyle karşılaştı.

Baki'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen Baki'nin, yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Tavşanlı, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kütahya'da apart dairede çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Kütahya'da apart dairede çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika
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