Bir kişinin darp sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Otobüs durağında Süleyman Erdal Kara'nın (48) darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan B.Ç, S.M, H.E, S.E, H.Y. ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Kütahya'da bir kişinin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin arka kısmındaki halk otobüsleri durağında yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.

Gelen ekipler, Süleyman Erdal Kara (48) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirlemişti.

Yapılan otopside Kara'nın darp sonucu öldüğü tespit edilmişti.