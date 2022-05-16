Engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı - Son Dakika
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Engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

16.05.2022 16:51

Kütahya'da, zihinsel ve bedensel engelleri dolayısı ile bugüne kadar askerlik yapamayan engelli vatandaşlar "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Kütahya'da, zihinsel ve bedensel engelleri dolayısı ile bugüne kadar askerlik yapamayan engelli vatandaşlar "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 31 engelli genç için yemin töreni düzenlendi. Asker üniforması giyen gençler, aileleri ve komutanları huzurunda yemin etti.

Bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşayan Hava Piyade Er Muhammed Arıca yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, "Bu özel günde çakı gibi birer asker olan kardeşlerimizin ve ailelerinin heyecanını, gururunu paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Sizi çok seviyoruz. Her zaman yanınızdayız." dedi.

Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz de kutsal vatan hizmetini yapmak üzere birliklerine gelen engellilerin yemin törenine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Çelik ve Gündüz, engelli askerlerin terhis belgelerini takdim etti.

Engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı - Son Dakika


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