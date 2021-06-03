Kütahya'da define bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çöğürler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir kayanın altında kaçak kazı yapan İ.T. (57) ve İ.C'yi (51) suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan balyoz, kazma, kürek ve baltaya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, kayanın altında altın bulma ümidiyle kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.