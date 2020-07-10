Son dakika... Kütahya'da nişan, sünnet, kına ve sokak düğünleri 14 günlüğüne yasaklandı - Son Dakika

Son dakika... Kütahya'da nişan, sünnet, kına ve sokak düğünleri 14 günlüğüne yasaklandı

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA Valiliği, sokak ve köy düğünleri, nişan, gelin alma ile konvoylarda koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve toplum sağlığının riske atıldığının görüldüğünü belirterek, 14 gün süreyle bu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

KÜTAHYA Valiliği, sokak ve köy düğünleri, nişan, gelin alma ile konvoylarda koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve toplum sağlığının riske atıldığının görüldüğünü belirterek, 14 gün süreyle bu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çevik başkanlığında toplandı. Kurulda özellikle sokak ve köy düğünlerinin yanı sıra gelin alma, kına ve nişan gibi etkinliklerde koronavirüs tedbirlerindeki sosyal mesafe kuralına uyulmadığı belirtildi. Kurul aldığı kararla, kentte sokak düğünü, kına gibi etkinliklerin 14 gün süreyle yasakladı. Kütahya Valiliği internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin toplum sağlığını riske attığını belirterek, "Sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görülmektedir. Bu kapsamda merkez ilçemizde belediye sınırları içinde, belde belediye sınırları dahil olmak üzere sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin 14 gün süreyle yasaklanmasına karar verildi" denildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayrıca il genelinde düğün ve nikah salonlarında yapılacak olan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü etkinliklerinin de gündüz 13.00- 17.00 saatleri, akşam ise 19.00- 23.00 saatleri arasında yapılmasına karar verdi.

ASKER UĞURLAMAYA KISITLAMA

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama eğlencelerinin yapıldığı ifade edildi. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesi gerektiği belirtilerek kısıtlama getirildi. Kurul aldığı kararda asker adaylarına bu konuda etkinliklere katılmayacağına dair taahhütname alınacağını duyurdu.

UĞURLAMAYA KARDEŞ DE KATILAMAYACAK

Otogar, gar ve havalimanlarına asker adaylarının uğurlanmasına birinci derece yakınları ile kardeşlerin bile katılmasına izin verilmeyeceği belirtilen kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının, kardeşleri dahil katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri sülüs belgesi verilirken yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacağına dair taahhütname alınmasına karar verildi"

Kütahya Valiliği açıklamasında, kurul kararlarına uyulmadığı takdirde toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu için idari ya da adli işlem yapılacağını belirtti.


Kütahya Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kütahya'da nişan, sünnet, kına ve sokak düğünleri 14 günlüğüne yasaklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:19 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır 23:55 Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
00:19
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
23:55
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:45:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kütahya'da nişan, sünnet, kına ve sokak düğünleri 14 günlüğüne yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]