Kütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.
Şüphelilerin bulunduğu otomobilin sürücüsü, Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki Y.K, E.K, S.G, ve E.T gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında ve otomobilde 4 gram sentetik uyuşturucu, 2 bıçak ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kütahya'da polisten kaçan otomobildeki 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika