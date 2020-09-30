Son dakika! Kütahya'da restoran sahibi silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika gündem haberi... Kütahya'da, silahlı saldırıya uğrayan restoran sahibi bacağından yaralandı.

Kütahya'da, silahlı saldırıya uğrayan restoran sahibi bacağından yaralandı. Zafertepe Mahallesi'nde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yakınında bulunan restorana gelen E.A, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı restoran sahibi Ahmet Temizerler'e (60) tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden mermi ile yaralanan Temizerler, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 01:33 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kütahya'da restoran sahibi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

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