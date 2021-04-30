Son dakika! KÜTAHYA'DA TIR KAZASI: 2 ÖLÜ - Son Dakika

KÜTAHYA'da kullandığı TIR aracının kontrolünü yitiren Niyazi Gümüş, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, Mustafa Arıtürk'ün kullandığı TIR'a çarptı. Kazada Gümüş ve yakındaki Mustafa İsot, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 47'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya sebze yükü taşıyan Niyazi Gümüş kullandığı 59 ACD 999 plakalı TIR aracının kontrolü yitirdi. Bariyerleri aşan Gümüş, karşı yönden gelen Mustafa Arıtürk yönetimindeki TIR aracına çarptı. Kazada Gümüş'ün kullandığı TIR aracı devrilerek yan yatarken, sebze yükü de etrafa saçıldı. Hurdaya dönen TIR aracındaki sürücü Gümüş ile yanındaki Mustafa İsot, sürücü kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince Gümüş ve İsot'un cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer TIR aracının sürücüsü Mustafa Arıtürk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar yolu trafiğe kapanırken, ekiplerin araçları kaldırma ile kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.