Son dakika haber! Kütahya'da toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Kütahya'da toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

21.06.2022 21:18
Son dakika haber! Kütahya'da toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Son dakika haberleri... Dün vefat eden Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görevli Ali Candan için Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Dün vefat eden Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görevli Ali Candan için Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Tören sonrası Candan köyü Yalnızsaray'da kılınan cenaze namazı ile köy mezarlığına defnedildi.

Elim bir kaza sonucu hayatını kaybederek görev şehidi olan Ali Candan için Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yurtdışında olması nedeniyle katılamadı. Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden ve Kütahya'yı yasa boğan işçi Ali Candan'ın cenaze törenine Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Merkez İl ve İlçe yöneticileri, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, belediye birim müdürleri belediye çalışanları, merhum Ali Candan'ın mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, genç bir mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Başkan Vekili Damcı "8 yıldır aidiyet duygu su içinde çalışan Candan kardeşimiz, amirlerine saygısı ve sevgisini hiç eksik etmedi. İmanlı, inançlı, iş ahlakına sahip arkadaşımızın kendisi, kazadan önce sosyal medyada paylaştığı 'Her Nefis Ölümü Tadacaktır' paylaşımı ve akabinde öğle arası bir dostuna kan vermek için hastaneye gitmesi, arkasından da görev yaptığı esnada arkadaşlarının mesainin bitti demesine rağmen son boruyu da döşemek için çaba göstermesi gerçekten görev şehitliği makamına koşarak gittiğinin bir göstergesidir" dedi.

"EMANETLERİ EMANETİMİZDİR"

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı "Evet, ölüme dur denilmiyor. Giden geri gelmiyor ama bundan sonraki yaşamlarında Kütahya Belediyesi olarak Candan ailesinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Emanetleri emanetimizdir. Bugün burada Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık yurt dışında olduğu için katılamadı. Onun da başsağlığı dileklerini iletmek istiyorum" diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdığı cenaze namazının ardından Candan'ın naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Daha sonra Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Yalnızsaray Köyü'ne götürülen Ali Candan'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Yalnızsaray Köyü'nde ailesinden helallik alınan Candın'ın cenaze törenine Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, İl Emniyet Müdür V. Hakan Sıralı, Jandarma Alay Komutanı J.Kd.Alb. Murat Kırbaç, Aslanapa Kaymakamı Mehmet Sevban Gökbunar, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Aslanapa İlçe Başkanı Metin Aslan, Candan ailesi ve merhum Ali Candan'ın sevenleri katıldı.

(Hüseyin Efe/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kütahya'da toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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