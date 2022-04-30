Son dakika: Kütahya'da trafo yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika: Kütahya'da trafo yangını paniğe neden oldu

30.04.2022 00:04

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'da bir elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu.

Kütahya'da bir elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, 30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir elektrik trafosunda ısınmadan dolayı önce patlama daha sonra da yanın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından elektrik akımı kesilerek, itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi.

Yangının söndürülmesi sonrasında zarar gören trafo, görevliler tarafından değiştirildi. Yaşanan patlama ve çıkan yangından dolayı kesilen elektrik akımları trafonun değiştirilmesi sonrasında yeniden verildi. - KÜTAHYA

Son dakika: Kütahya'da trafo yangını paniğe neden oldu
Son dakika: Kütahya'da trafo yangını paniğe neden oldu
Son dakika: Kütahya'da trafo yangını paniğe neden oldu
Son dakika: Kütahya'da trafo yangını paniğe neden oldu

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30 Ağustos, Kütahya, Patlama, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kütahya'da trafo yangını paniğe neden oldu - Son Dakika


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