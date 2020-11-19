Son dakika... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde Dereköy köyünde A.D'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramada, 20 gram esrar, satışa hazır fişek diye tabir edilen tütünle karışık esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen 2 adet cam aparat, esrar maddesini öğütmekte kullanılan aparat ile 1 adet tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.