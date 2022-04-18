Son dakika: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

18.04.2022 14:28
Son dakika: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Y.A. ve F.S'yi takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 40 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 48 bin 200 lirayı ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.A. ve F.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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