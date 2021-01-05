Son dakika! Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zığra Mahallesi'ndeki Mezarlıklar mevkisinde bazı kişilerin uyuşturucu kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, E.Ç. (25) ve M.C'nin (24) üzerlerinde yaptıkları aramalarda 15 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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