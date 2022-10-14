Bu adreslerde yapılan aramalarda 1 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, satışa hazırlanan uyuşturucuyu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 82 adet kilitli naylon poşet, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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