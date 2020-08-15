Son dakika... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik köyünde bir kişinin evine uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin şüpheli D.Ü'nün evine düzenlediği operasyonda, poşet içine sarılı 6 gram toz esrar maddesi ile 1 tabanca, şarjör ve 7 mermi, 1 hassas tartı aleti, ele geçirdi.

Şüpheliler A.B ve S.A'ya ait araçta yapılan aramada ekipler, sigara kağıdına sarılı esrar maddesi ile özel yapım pipo ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.Ü, A.B. ve S.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.