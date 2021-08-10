Son dakika! Kütahya'da yerinde kentsel dönüşüm projesi hayata geçiriliyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, TOKİ tarafından Vefa Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesinin ihale edildiğini belirtti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Vefa Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan yerinde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun," Proje kapsamında, 495 konut, 10 dükkan, 1 cami, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları bulunmaktadır. Proje kısa zamanda tamamlanıp Kütahya Belediyesi tarafından hak sahiplerine teslim edilecek. Kütahya'mıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA