Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

01.05.2022 18:36

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'da protokol üyeleri, şehit aileleri ve yakınları, Hava ve Polis Şehitliklerini ziyaret etti.

Kütahya'da protokol üyeleri, şehit aileleri ve yakınları, Hava ve Polis Şehitliklerini ziyaret etti.

Şehit aileleri ve yakınları, şehitlerinin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

İl Müftülüğü görevlileri şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken Müftü Hüseyin Demirtaş da dua etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, vatan ve millet için canlarını feda eden bütün şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da şehit kabirlerine ziyarette bulunduklarını ve onlara dua ettiklerini dile getiren Çelik, "Şehitlerimizin uğruna mücadele ettikleri değerler için biz milletçe ve devletçe, bağımsızlığımız, birliğimiz, inancımız, maneviyatımız, hürriyetimiz için mücadele edeceğiz. Şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri, devletimize ve milletimize emanet. Biz daima onların yanında olmaya devam ediyoruz ve olacağız." dedi.

Vali Çelik ve diğer protokol üyeleri, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika


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