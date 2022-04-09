Son dakika: Kütahya'daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika: Kütahya'daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama

09.04.2022 00:57
Son dakika: Kütahya'daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama

Son dakika habere göre Kütahya'da polis tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Kütahya'da polis tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.E. ve F.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılar M.B.E. ve F.A., Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kütahya'daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kütahya'daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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