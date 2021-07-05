Son dakika: Kütahya Teknokent Doruk'la zirveye yükseliyor

Kütahya Teknokent'i Türkiye Drone Şampiyonası'nda temsil eden Doruk Cengiz, 32 yarışmacı arasında üçüncü olarak büyük başarı elde etti.

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın Elazığ'da düzenlenen 1. etabına katılan, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinden olan Doruk Cengiz, Türkiye'nin en hızlı pilotlarının katıldığı yarışmada 3. olmayı başardı. Şampiyonada boy gösteren 32 yarışmacı arasındaki en genç isim olan Doruk, Kütahya Teknokent'in Ön Kuluçka Merkezi'nde kendi yaptığı drone ile katıldığı ilk büyük yarışında üçüncülük elde ederek gelecek adına büyük umut verdi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Babası Altıntaş Devlet Hastanesi'nde Doktor olan, ilçemizde ikamet eden ve İlimiz adına büyük başarı elde eden Doruk Cengiz'i tebrik ediyor başarıların devamını diliyorum" dedi.

(DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kütahya Teknokent'in ve Dumlupınar Üniversitemizin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceği Doruk Cengiz'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA