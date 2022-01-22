Son dakika: Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'tan Lübnan'a "güven tazeleme" ziyareti - Son Dakika

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ziyaretinin Körfez ülkeleriyle Beyrut yönetimi arasında güven tazeleme amacı taşıdığını söyledi.

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasında geçen ekim ayında ilişkilerin gerilmesinin ardından, ilk kez üst düzey bir yetkili Lübnan'a ziyarette bulundu.

2 günlük bir ziyaret kapsamında Beyrut'a gelen Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sabah, Körfez ülkeleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirdiği ziyaretin, Lübnan'la "güven tazeleme" amacı taşıdığını belirtti.

"Lübnan'ın, Körfez ve Arap ülkelerine yönelik saldırıların çıkış noktası olmasını istemiyoruz, başkalarının Lübnan'ın içişlerine karışmasını istemediğimiz gibi Lübnan'ın da başka ülkelerin içişlerine karışmasını istemiyoruz." diyen Sabah, Beyrut yönetiminin, uluslararası toplumun kendisinden beklediği reformları yerine getirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ise Kuveyt'in Arap ülkelerinin vicdanındaki rolüne atıfta bulunarak, "Kuveyt'le bizi birbirimize bağlayan çok şey var. Kuveyt'te yaşayan Lübnanlılarla da gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri bakanları düzeyindeki görüşme öncesinde Lübnan Başbakanı Necib Mikati de Sabah ile bir araya gelmişti. Mikati görüşmede, ülkesinin, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmeyi istediklerini söylemişti.

Lübnan ve Körfez ilişkileri

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, bir süre önce de dönemin Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Lübnanlı Bakan'ın açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, Beyrut'taki büyükelçiliklerini 29-30 Ekim'de geri çağırmıştı.

Açıklamalarıyla diplomatik krize yol açan Kardahi ise 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmişti. Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen söz konusu Körfez ülkeleri, Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.