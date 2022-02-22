Son dakika! Kuveyt Emiri, Mısır Cumhurbaşkanıyla iş birliği ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Kuveyt Emiri, Mısır Cumhurbaşkanıyla iş birliği ve bölgesel meseleleri görüştü

22.02.2022 16:26
Son dakika! Kuveyt Emiri, Mısır Cumhurbaşkanıyla iş birliği ve bölgesel meseleleri görüştü

Son dakika haberler: Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile iki ülke arasındaki iş birliğini ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile iki ülke arasındaki iş birliğini ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Sabah, halihazırda ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Kuveyt-Mısır ilişkilerini ve ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda verimli iş birliği yollarını görüşen ikili, uluslararası ve bölgesel meseleleri de değerlendirdi.

Görüşmede Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da hazır bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, tam olarak süresi açıklanmayan Kuveyt ziyaretine bugün başlamıştı.

YORUMLAR
500
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı Katar Emiri'nden bölgedeki krizlerin çözümü için 'diyalog' vurgusu Katar Emiri'nden bölgedeki krizlerin çözümü için "diyalog" vurgusu

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Kuveyt, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kuveyt Emiri, Mısır Cumhurbaşkanıyla iş birliği ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
15:54 Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!
15:47 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi?
15:41 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye imkansızı başarıyor
15:38 Meğer o iddianın sahibi "saplantılı hayran"mış! Tuğba Özerk'e "Tosuncuk'un paralarını aklıyor" demişti! 7 yıldır peşinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 16:31:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Kuveyt Emiri, Mısır Cumhurbaşkanıyla iş birliği ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement