Son dakika: Kuveyt Meclis Başkanı Ganim hakkında Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı - Son Dakika

Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Merzuk Ali el-Ganim hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Ganim, bir televizyon kanalındaki konuşmasında, söz konusu olaya ilişkin açıklama yaptı.

Salgına karşı alınan sağlık önlemlerini ihlal eden kutlamalar ve toplantılar nedeniyle savcılığa sevk edildiğine dair bilginin kendisine ulaştığını söyleyen Ganim, henüz resmi bir beyanın ulaşmadığını kaydetti.

Ganim, yasalara karşı saygısının sonsuz olduğunu; savcılığa ilk gidenin ve milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını ilk talep edenin kendisi olacağını vurguladı.

Kanun önünde mevki ya da makamın önemi olmadığını kaydeden Ganim, yasaların genç-yaşlı herkes için uygulanması gerektiğini söyledi.

Ganim, bu ihlallerin sonuçlarına açık yüreklilikle katlanacağının altını çizdi.

Kuveytli El-Kabs gazetesi haberinde, savcılığın içişleri bakanlığından mecliste kazandıkları koltukları kutlayan milletvekillerini sevk eden dosyayı resmi olarak teslim aldığı ve haklarında soruşturma başlatılmasının talep edildiği kaydedildi.

Haberde, 38 milletvekili hakkında soruşturma yürütüleceğini ve gerekli tedbirlerin alınması için dokunulmazlıkların kaldırılmasının talep edileceği ifade edildi.

Ayrıca milletvekillerine sağlık şartlarının ihlal edilmesi, sosyal mesafenin dikkate alınmaması ve virüsün yayılmasına yol açılması gibi suçlamaların yöneltileceği aktarıldı.

Yerel ve uluslararası medya organlarında, aralık ayında Ganim'in, destekçileri ve bazı milletvekilleri ile Kuveyt'teki parlamento seçimlerindeki zaferlerini kutlarken çekilen fotoğrafları yayınlanmıştı.

Fotoğraflarda, onlarca kişinin maske takmaması veya sosyal mesafe gibi tedbirlere uymaması ülkede eleştirilmişti.